Арсенал обіграв Брайтон та зміцнив лідерство в АПЛ після подарунку від клубу Миколенка

Напередодні Нового 2023 року Арсенал зустрівся з Брайтоном у 18-му турі АПЛ-2022/2023. Команди наколотили аж 6 голів, але три очки вирушили із "канонірами" у Лондон.

Брайтон – Арсенал 2:4

Голи: Каору, 65, Фергюсон, 77 – Сака, 2, Едегор, 39, Нкетіа, 47, Мартінеллі, 71

Арсеналу вперше в офіційному матчі після ЧС-2022 вдалось забити швидкий гол у ворота суперника. Вже на 2-й хвилині рахунок став 0:1 на користь "канонірів". Мартінеллі спробував закрутити у дальній кут, але м'яч знайшов корпус суперника. Від нього м'яч рикошетом відлетів прямо на вільного Сака, який без вагань пробив повз голкіпера Санчеса, пише 24 канал.

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Цікавості цьому протистоянню додавав той факт, що Олександр Зінченко, який з'явився у складі Арсенала з перших хвилин, зустрічався з колишнім тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі, який наразі очолює Брайтон.

Наприкінці першого тайму гості подвоїли вою перевагу на табло. Брайтон зумів відбитись із кутового, але знову м'яч прямісінько полетів під удар Едегору, який чатував за межами штрафного. Мартін пробив, але Санчес не зміг парирувати доволі непростий, але не сильний удар від суперника – 0:2.

Цікаво, що міг у цьому епізоді забити Зінченко. Але українець, який теж набігав на удар, залишив м'яч своєму партнеру по команді. Як бачили по рахунку, зробив лівий захисник Арсенал це не даремно, Мартін забив.

Більше голів у першому таймі не було.

Надгольовий тайм

Підопічні Артети продовжили забивати у другій 45-хвилині. І знову минуло лише дві хвилини, як Арсенал забив. Цього разу Мартінеллі пробив з гострого кута з-під захисника. З цим пострілом впорався воротар, але м'яч прослизнув повз рук, а на добиванні вже був Нкетіа, який просто засунув м'яч у порожні ворота Брайтона – 0:3.

На екваторі другого тайму господарям вдалось відквитати один м'яч. Команда Де Дзербі дуже легко прошила захист Арсенала, м'яч у штрафному отримав Каору та без зайвих проблем переграв Ремсдейла. Рахунок став вже 1:3, але Арсенал ще втримував комфортну перевагу.

Через 6 хвилин "каноніри" відповіли тією ж "монетою". Едегор класно вирізав із центру поля на хід на фланг Мартінеллі, той промчався флангом, зблизився ближче до центру штрафного та пробив. Санчес доторкнувся до м'яча, але стати на заваді голу не зміг – 1:4.

Чудовий гольовий тайм видали команди. На 77-й хвилині господарі вдруге засмутили голкіпера гостей Ремсдейла. Фергюсон став адресатом довгої передачі з власної частини поля. Ремсдейл невдало зіграв на виході, чим скористався футболіст Брайтона, той пропхав м'яч поміж ніг голкіпера та знову скоротив відставання до двох голів.

Але на більше господарів не вистачило.

Арсенал з 3 очками повернувся до Лондона. "Каноніри" зміцнили своє лідерство в АПЛ після того, як МанСіті лише розписало мирову з Евертоном 1:1. Віталій Миколенко допоміг Зінченку.

Тепер перевага лондонців над синім Манчестером складає 7 балів – 43 проти 36-ти у "містян".

Брайтон із 24 пунктами йде 8-м.