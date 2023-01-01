З російського полону звільнили брата В'ячеслава Шевчука: він боронив Маріуполь від окупантів

Колишній гравець збірної України та донецького Шахтаря В'ячеслав Шевчук розповів про свого брата, якого російські загарбники тримали в полоні. Визволити підполковника прикордонної служби вдалося в останній день 2022 року.

31 грудня із російського полону було визволено 140 українських військовослужбовців. Серед звільнених був офіцер Держприкордонслужби підполковник Сергій Шевчук. Це брат спортивного директора Вереса В'ячеслава Шевчука.

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Шевчук: Головне, що брат живий

В інтерв'ю пресслужбі Вереса колишній гравець збірної України розповів про свого брата, який тримав оборону Маріуполя.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Сергій захищав від окупантів Маріуполь. Пізніше, разом з іншими нашими захисниками тримав оборону Азовсталі. Пізніше, разом з іншими українськими військовополоненому опинився в Оленівці",

– сказав Шевчук.

Тривалий час В'ячеслав намагався дізнатися будь-яку інформацію про свого брата. І, нарешті, в останній день 2022 року побачив його серед звільнених військовослужбовців.

"Увесь цей час я намагався з різних джерел отримувати інформацію про нього, про його стан. Мій брат – батько чотирьох дітей. Уся родина дуже за нього хвилювалася. Після повідомлення про сьогоднішній обмін військовополоненими – я побачив його на фото серед звільнених. Схуд кілограмів на 30. Але живий. Це найголовніше. Особисто з ним ще не спілкувався. Але вже повідомив про радісну новину батьків, його дружину і дітей", – розповів директор Вереса.