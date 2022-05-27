Бойовики заявили, що хочуть "відродити" Шахтар в окупованому Донецьку

Схоже, що колаборантам не дає спокою слава донецького клубу. Ватажок та самопроголошений лідер окупованих територій на Донеччині Денис Пушилін заявив про бажання відтворити футбольний клуб Шахтар.

Окупанти намагаються привласнити історію донецького клубу

Пушилін також заявив про те, що подібна команда могла б виступати у чемпіонаті Росії. Він наголосив, що нинішній Шахтар нібито не має жодного стосунку до Донецька.

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"Той Шахтьор – а він зараз не Шахтьор, а Шахтар – змінив уже прописку. Тобто він то львівський був, то київський. Зараз їх скрізь виганяють-проганяють, я не знаю, яку він прописку має зараз. Ну, той клуб уже до Донецька не має жодного відношення. Кому грати, я гадаю, знайдемо.

Я вам скажу, що вже є певні ініціативи щодо того, щоб з'явився справжній Шахтар. Є де грати справжньому Шахтарю, є вже пропозиції щодо спонсорів. Я думаю, що будуть охочі зіграти з нею з інших регіонів Російської Федерації", – заявив колаборант.

Пушилін відверто бреше у своїх зверненнях, він звинуватив українських військових у тому, чого вони не робили.

"Стадіон у нас є. Там є певні пошкодження, пов'язані з обстрілами з боку українських озброєних формувань, але є розуміння, що в рамках програми відновлення та надання шефської допомоги з боку Москви цей стадіон підлягає відновленню", – сказав самопроголошений лідер окупованих територій.

Благодійне турне "гірників"

Донецька команда виїхала за кордон, аби зіграти серію благодійних матчів. У першому матчі донеччани зіграли проти Олімпіакоса. На жаль, у Греції "гірники" мінімально поступились супернику – 0:1.

Вже у наступній грій Шахтар реабілітувався та переграв Лехію. Переможний гол у складі донецького клубу забив 12-річний Дмитро Кеда, якому вдалось із родиною вибратись з-під обстрілів у Маріуполі. Рахунок матчу – 2:3.

У третьому спарингу підопічні Де Дзербі знову мінімально поступились Фенербахче (1:0).

У двох останніх поєдинках Шахтар вже не програвав – перемога над Антальяспором (1:2) та результативна нічия з Хайдук (3:3).

"Донбас Арена" – перший в Україні та Східній Європі стадіон категорії "Еліт", спроєктований та збудований відповідно до стандартів УЄФА. Проєктування арени розпочалось задовго до того, як Шахтар виграв Кубок УЄФА, а Україна дістала право приймати Євро-2012.