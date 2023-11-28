Бойкотувати змагання за участі росіян, чи все ж таки виступати: думки Підручного

Все більше міжнародних федерацій повертають росіян та білорусів до виступів. Дмитро Підручний поділився думками стосовно того, як діяти у таких ситуаціях.

Про це Дмитро Підручний розповів в інтерв'ю для 24 Каналу. Він наголосив, наразі це складне питання для нього, оскільки Міжнародна федерація біатлону не планує наразі повертати спортсменів з РФ та Білорусі.

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Підручний навів у приклад Харлан

Все більше розмов про те, що росіяни та білоруси можуть виступити на Олімпіаді в Парижі. Дехто ж виступає за бойкот змагань, якщо ж це станеться. Дехто наголошує на тому, що українцям необхідно виступати навіть пропри присутність представників Росії та Білорусі. На вашу думку, що робити українським спортсменам у такому випадку?

Чесно, це дуже складне питання: бойкотувати чи їхати виступати. Як бачимо, такий приклад, як Ольга Харлан, яка виступала на турнірі та не потиснула руку "нейтральній" суперниці з Росі. Це піднесло імідж України у світовому спорті. Вона ще раз показала, що росіянам не місце на світовій арені.

Чесно, наразі я про це не задумувався, тому що Міжнародна федерація біатлону зараз дає чіткі меседжі стосовно відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі. Тому особисто мені важко сказати, що робити – чи бойкотувати, чи виступати. Але звичайно, якщо команда прийме рішення бойкотувати, то я погоджуся з цим.