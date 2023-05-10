"Вони стримують там смерть": ексгравець Динамо розповів, що його батько воює у Бахмуті

Роман Зозуля показав кадри з міста-героя, де у лавах Збройних сил України знаходиться його батько В'ячеслав. Сам же футболіст займається активною волонтерською діяльністю.

Україна продовжує чинити опір Росії, захищаючи у війні свою незалежність. Боронити рідну землю від окупантів пішли багато сміливих хлопців та дівчат. Нині найгарячішим місцем на фронті є Бахмут.

До теми "Навіть не покидьки, а сміття": ексгравець Динамо розлючений стратою українця росіянами

Терористи знищують місто на Донеччині, але ЗСУ не дає окупантам захопити населений пункт. Серед захисників Бахмута є і батько Романа Зозулі, про що ексфутболіст Динамо та збірної України розповів у соцмережах.

Бахмут. Місто, в якому іде апокаліптична битва ангелів з демонами. Навіть уявити складно, що переживають там наші захисники. Десь на вулицях цього пекла зараз воює і мій батько. Як і тисячі інших батьків, чоловіків, братів і сестер. Вони стримують там смерть, щоб інші українські міста, які всього в декількох сотнях кілометрів, мали життя. Просто не забувайте про те, що якби не їхня хоробрість і жертовність, то цими руїнами могло б бути будь-яке інше місто на карті України чи навіть Європи. Продовжуйте донатити і допомагати усім чим можете ЗСУ. Дивлячись на ці кадри, усвідомлюєш, що Бог давно покинув внутрішні чати тих «православних». Або ж ніколи туди і не заходив,

– написав Зозуля на своїй сторінці у фейсбук.

Відзначимо, що сам Роман нині проживає в Іспанії та грає за клуб третього дивізіону Райо Махадаонда. При цьому форвард активно займається волонтерською діяльністю.

Читайте також Все заради України: Лунін придбав рукавиці з автографом Усика на аукціоні Зозуля – фото

Разом з друзями Зозуля заснував фонд "Народна Армія". Завдяки ньому футболіст допомагає доставити продукти до мирних жителів на лінії фронту. Також Роман з друзями збирає на потреби для ЗСУ, закуповуючи за кордоном необхідну техніку.