Колишній нападник збірної України та Дніпра Роман зозуля вкотре відзначився патріотичним вчинком. Футболіст іспанського Райо Махадаонда розіграв на аукціоні боксерські рукавички Олександра Усика з його автографом.
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Працюють на перемогу України у війні проти Росії
Володарем чемпіонських рукавиць став український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін. Виявилось, що Лунін є давнім фанатом Усика, тому такий лот був для нього дуже цінним.
За виручені від лота кошти вдалось придбати дві машини, які поїдуть на один із найгарячіших напрямків – Бахмутський.
Роман Зозуля виклав світлини з Луніним та виграними рукавицями Усика на фоні придбаної автівки. Нападник порівняв усіх із уболівальниками однієї команди, які працюють на спільну перемогу у війні проти Росії.
Дякую усім, хто організував аукціон і брав у ньому участь. Окрема подяка фонду "Народна армія". Усі ми вболівальники однієї команди і працюємо на її перемогу,
– додав Зозуля.
Лунін – переможець аукціону Зозулі / Фото з інстаграму Романа
- Нагадаємо, що Зозуля активно волонтерить ще з 2014-го року. Допомогу Романа складно навіть перерахувати. Натомість Лунін теж допомагає землякам, виступаючи у Мадриді за "вершкових".
- Раніше Зозуля заявляв, що продовжує займатись футболом, аби продовжувати допомагати українським військовим. За нову команду, яка грає у Прімері Фкдерасьйон, Роман провів вже 14 матчів, у яких забив один гол.
- Лунін у поточному сезоні у 12 матчах захищав ворота "Королівського клубу", у яких пропустив 13 голів, а ще у 4-х зустрічах відстояв на нуль.