Колишній нападник збірної України та Дніпра Роман зозуля вкотре відзначився патріотичним вчинком. Футболіст іспанського Райо Махадаонда розіграв на аукціоні боксерські рукавички Олександра Усика з його автографом.

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Працюють на перемогу України у війні проти Росії

Володарем чемпіонських рукавиць став український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін. Виявилось, що Лунін є давнім фанатом Усика, тому такий лот був для нього дуже цінним.

За виручені від лота кошти вдалось придбати дві машини, які поїдуть на один із найгарячіших напрямків – Бахмутський.

Роман Зозуля виклав світлини з Луніним та виграними рукавицями Усика на фоні придбаної автівки. Нападник порівняв усіх із уболівальниками однієї команди, які працюють на спільну перемогу у війні проти Росії.

Дякую усім, хто організував аукціон і брав у ньому участь. Окрема подяка фонду "Народна армія". Усі ми вболівальники однієї команди і працюємо на її перемогу,

– додав Зозуля.



Лунін – переможець аукціону Зозулі / Фото з інстаграму Романа