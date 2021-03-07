Боєць з Росії зі скандалом втратив титул чемпіона UFC через заборонений удар – відео

У ніч з 6 на 7 березня у Лас Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 259. Росіянин Петро Ян завдав американцю Алджамейну Стерлінгу забороненого удару та був дискваліфікований.

Алджамейну Стерлінгу надовго запам'ятається скандальний бій проти російського чемпіона UFC Петра Яна. Фаворитом цього протистояння якраз був останній, але допустив жахливої помилки під час бою.

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Заборонений удар від Яна

У четвертому раунді боєць з Росії завдав супернику заборонений удар коліном у голову. У цей момент в американця було три точки опори (дві ступні і коліно). Такий прийом заборонений за правилами змішаних єдиноборств.

Суддя відразу зупинив сутичку. Такий удар міг нанести Стерлінгу серйозних травм, який і так довго лежав на канвасі та не міг прийти до тями та продовжити бійку.

Ян не лише був дискваліфікований, а перемогу віддали американцю, він також втратив пояс чемпіона в найлегшій вазі. Для нього ця поразка стала лише другою у кар'єрі при 15 перемогах. Алджамейн здобув 20 звитягу у кар'єрі при трьох поразках.

Після бою на американця одягнули пояс, але той був настільки шокований, що скинув його на підлогу та в емоціях сам став на коліна на канвас.

Вибачення росіянина

Цікаво, що після поєдинку російський боєць публічно у своєму твітері попросив вибачення у суперника. Він не побачив, що американець торкається коліном до канвасу.

Прошу вибачення і бажаю швидкого відновлення Алджамейну Стерлінгу. Я не хотів завдавати цього забороненого удару, я зробив велику помилку і заплатив за неї,

– написав Петро Ян.