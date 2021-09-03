Боєць на голих кулаках звалився на підлогу через 10 секунд після нокауту-фантому: відео

У лізі кулачних боїв Mahatch трапився дивний нокаут. У поєдинку між Анатолієм Савенко та Анатолієм Малишом бійці обмінялися серією страшних ударів.

Фантомний нокаут

Малиш з Мукачева та його суперник Савенко зі Світловодська влаштували жорсткий обмін ударами в голову, після якого обидва продовжили поєдинок.

Дивіться також 18-річна боксерка Жанетт Сапата померла після важкого нокауту – п'ять днів вона була в комі

Однак через 10 секунд, коли противники активних дій не вживали, Малиш несподівано підкосився і впав на підлогу, знепритомнівши.

Відео моторошного епізоду

Як пояснили коментатори цієї події, це був фантомний нокаут – спортсмен напропускав ударів, але втратив свідомість не відразу, а після паузи.

Після того, як боєць прийшов в себе він проаналізував свою поразку.

"Відчуваю себе добре. Не зрозумів, якщо чесно, що сталося. В очах потемніло – впав. Просто на хвилину світло вимкнулося. Не від удару. Точно не від удару... Не пам'ятаю", – прокоментував Малиш.