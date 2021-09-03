Фантомний нокаут
Малиш з Мукачева та його суперник Савенко зі Світловодська влаштували жорсткий обмін ударами в голову, після якого обидва продовжили поєдинок.
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Однак через 10 секунд, коли противники активних дій не вживали, Малиш несподівано підкосилися і впав на підлогу, знепритомнівши.
Відео моторошного епізоду
Як пояснили коментатори цієї події, це був фантомний нокаут – спортсмен напропускав ударів, але втратив свідомість не відразу, а після паузи.
Після того, як боєць прийшов в себе він проаналізував свою поразку.
"Відчуваю себе добре. Не зрозумів, якщо чесно, що сталося. В очах потемніло – впав. Просто на хвилину світло вимкнулося. Не від удару. Точно не від удару... Не пам'ятаю", – прокоментував Малиш.
- Якщо для Малиша дебют в лізі кулачних боїв завершився поразкою, то його візаві Анатолій "ТТ" Савенко здобув другу перемогу в двох поєдинках.