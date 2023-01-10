У боях за Україну загинув футболіст Олексій Биковський

Під час бойового завдання на Донбасі загинув Олексій Биковський. Хлопець займався американським футболом.

Олексію за декілька тижнів мало виповнитись 28 років. Герой віддав своє життя за Україну неподалік міста Кремінна. Смерть Олексія підтвердив Спортивний комітет України.

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Олексій Биковський займався американським футболом та виступав за харківську команду Атланта. Після початку війни Росії на теренах нашої держави, герой пішов боронити Україну.

Знову страшна втрата у спортивній родині. У бою за Україну загинув гравець харківської команди з американського футболу Атланти Биковський Олексій.Хлопець грав на позиції лайнбекера під номером 33. Герой загинув під містом Кремінна, що на Луганщині. До свого 28-річчя хлопець не дожив лише декілька тижнів,

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