У боях з російськими окупантами загинули два чемпіони України з кікбоксингу

На жаль, у повномасштабній російсько-українській війні загинули двоє наших спортсменів. Вони захищали рідну країну від російських загарбників.

Віна пам'ять Героям

У війні проти російських окупантів загинув молодий тренер з Хмельниччини, кікбоксер Назар Макаренко. Українському воїну були лише 25 років.

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Назар навчався у Харківському національному університеті, працював інструктором в спортивних центрах, відслужив строкову військову службу. Був кандидатом у майстри спорту, чемпіоном України з кікбоксингу WAKO, тренером.

У перші дні повномасштабного вторгнення Назар вирішив стати на захист рідної країни. Він пішов до тероборони разом зі своїм батьком. Разом вони і відправилися на території, де активно ведуться бойові дії.

На війні захисник отримав поранення несумісне з життям. У Назара залишився маленький син та дружина.

Про загибель стало відомо 27 травня 2022 року.

У боях з російськими окупантами загинув шестиразовий чемпіон України з кікбоксингу Олександр Фештрига.

Олександр із позивним "Сакура" був воїном 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та захисником Донецького аеропорту. 2015 року був поранений п’ять разів, із них два – тяжко.

Свою першу ротацію "Сакура" відбув у Донецькому аеропорту добровольцем улітку 2014 року. Незабаром він підписав контракт зі Збройними Силами України, потрапив до розвідроти 93-ї бригади.

Після одного з поранень у воїна не вистачало частини м’яза ноги, а в черепі залишалася куля, яка потрапила в око, пробила ніс і вибила 17 зубів.

"Сакурі" було 42 роки, воїн був родом із Чернівців. Шестиразовий чемпіон України з кікбоксингу. Був учасником Революції Гідності, а влітку 2014-го поїхав на фронт добровольцем у складі "Правого сектора".

"Янголи спорту"

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Ми ніколи не пробачимо цього окупантам!

Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.

На сайті вже опубліковано 53 прізвища. Це неймовірна втрата для українського спорту.