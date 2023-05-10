Вже дев'ять років Україна чинить опір Росії, захищаючи свою незалежність у війні. Боронити рідну землю від окупантів пішли багато молодих хлопців та дівчат.

До теми У боях за Бахмут загинув титулований дзюдоїст Віталій Паращук

Також чимало представників світу спорту взяли зброю до рук. На жаль, не всі з них повернулись з війни живими. Про чергову втрату зі світу спорту повідомили ультрас київського Динамо White Boys Club.

У боях під Бахмутом загинув фанат "біло-синіх" Максим Максименко. Боєць на прізвисько "Аякс" часто відвідував матчі Динамо на трибуні ультрас та відправлявся на виїзні поєдинки.

Читайте також Під Бахмутом загинув французький журналіст Арман Солдін, який свого часу виступав за Ренн

На фронт Максим відправився у складі 3 ОШБр, яка виконує завдання на Донеччині. 8 травня Максименко загинув під Бахмутом, віддавши своє життя за незалежність нашої держави. Вічна пам'ять Герою!