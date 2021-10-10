Боттас несподівано виграв гран-прі Туреччини
Джерело:24 канал
У "бійку" між Максом Ферстаппеном і Льюїсом Хемілтоном, які змагаються за чемпіонство у Формулі-1, несподівано увірвався партнер по команді останнього. Фінський пілот Валттері Боттас сенсаційно фінішував першим у гран-прі Туреччини.
Це перший переможний етап для другого пілота команди "Мерседес" у цьому сезоні. Загалом у кар'єрі це його 10 перемога в гран-прі.
Цікаво Хемілтон з рекордом виграв кваліфікацію в Туреччині, але стартуватиме поза топ-10: фото
Ферстаппен випередив Хемілтона
Пілот команди "Ред Бул" Макс Ферстаппен, який бореться за сезонне "золото", фінішував другим. Також на подіум піднявся його партнер по команді Серхіо Перес.
Четвертим приїхав пілот "Феррарі" Шарль Леклер. Натомість Льюїс Хемілтон, який змагається за чемпіонство з Ферстаппеном, фінішував лише на 5 позиції.
У "заліковій" зоні також фінішували:
- П'єр Гаслі ("Альфа Таурі"),
- Ландо Норріс ("Макларен"),
- Карлос Сайнз ("Феррарі"),
- Ленс Стролл ("Астон Мартін"),
- Естебан Окон ("Альпін").
Старт гран-прі Туреччини / Фото Михайло Гема для Спорту 24
Турнірна таблиця
- Завдяки фінішу другим Макс Ферстаппен зміг обійти Льюїса Хемілтона в турнірній таблиці. У нідерландського пілота 262,5 очок, у британьского – 265,5. Третім іде лідер гран-прі Туреччини Валттері Боттас з 177 очками.
- Натомість у командному заліку лідирує "Мерседес", в якого наразі 433,5 очок. У "Ред Була", який іде другим, всього 397,5. Наступний переслідувач "Макларен" відчутно відстає – лише 240 залікових пунктів.