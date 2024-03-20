Перекладач не потрібен: Зінченко повторив легендарний жарт Коноплянки – кумедне відео

Національна збірна України у четвер, 21 березня, зіграє проти команди Боснії і Герцеговини. Напередодні поєдинку відбулася пресконференція за участю Сергія Реброва та Олександра Зінченка.

Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка роздумує над завершенням кар'єри, але справа головного жартівника "синьо-жовтих" живе. Це з успіхом продемонстрував Олександр Зінченко.

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Зінченко перевтілився у Коноплянку

Під час традиційної пресконференції один з боснійських журналістів поставив питання Зінченку своєю мовою. Гравець лондонського Арсеналу не розгубився та сказав перекладачеві, що все зрозумів.

Через кілька секунд Олександр посміхнувся та заявив, що пожартував, згадавши головного веселуна збірної.

"Я все зрозумів, не перекладайте. Це жарт, Євген Коноплянка (сміється)", – сказав Зінченко.

Відео жарту Зінченка

Нагадаємо, що подібним чином Євген Коноплянка пожартував напередодні матчі зі Словенією у 2015 році. Тоді журналіст поставив питання словенською.