Непотрібний автогол від Матвієнка: Боснія повела в матчі з Україною – відео
21 березня 2024, 23:21Читать новость на русском
Збірні України та Боснії і Герцеговина на рівних провели перший тайм півфіналу плей-оф. Однак стартовий тиск балканців в дебюті другого тайму приніс результат.
Збірна України опинилася в ролі наздоганяючих на початку другого тайму. Фатальною виявилася 57-ма хвилина поєдинку, пише 24 Канал.
До теми Боснія і Герцеговина – Україна: онлайн-трансляція матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Атака правим флангом боснійців завершилася пасом у штрафний майданчик від захисника Зальцбурга Дедіча. На передачу відгукнувся футболіст "синьо-жовтих" Микола Матвієнко, який зрізав м'яч у власні ворота.
Відео автоголу Матвієнка
Нагадаємо, що збірну України влаштує лише перемога. У такому випадку підопічні Реброва вийдуть до фіналу плей-оф відбору Євро-2024.