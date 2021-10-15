Боснія і Герцеговина – 71 суперник в історії збірної України: Франція – улюблений супротивник

Збірна України з футболу 12 жовтня у Львові зіграла матч відбору на чемпіонат світу 2022 року з Боснією та Герцеговиною (1:1). Для України боснійська збірна стала 71 суперником в історії.

Практично щороку збірна України зустрічається з новими суперниками. Винятками є тільки 2009, 2015, 2020 роки, коли жодного нового супротивника в України не було.

До речі Наша ціль – потрапити на чемпіонат світу, – лідер збірної України Ярмоленко

Найбільше суперників України з Європи – 51 збірна. Ще 7 – з Азії, 6 – Африки, 4 – зони КОНКАКАФ та 3 – Південної Америки.

Досі збірна України ніколи не зустрічалася з командами Океанії.

Матчі України з новими суперниками

1992 – Угорщина, США, Білорусь

1993 – Ізраїль, Литва, Хорватія, Мексика

1994 – Болгарія, ОАЕ, Південна Корея, Словенія, Естонія

1995 – Італія

1996 – Молдова, Туреччина, Північна Ірландія, Португалія

1997 – Албанія, Німеччина, Вірменія

1998 – Польща, Грузія, Росія, Андорра

1999 – Франція, Ісландія

2000 – Англія, Норвегія

2001 – Румунія, Кіпр, Уельс, Латвія

2002 – Японія, Югославія, Іран, Греція, Словаччина

2003 – Іспанія, Данія, Македонія

2004 – Лівія, Казахстан

2006 – Азербайджан, Коста-Рика, Люксембург, Саудівська Аравія, Туніс, Швейцарія, Шотландія

2007 – Фарерські острови, Узбекистан

2008 – Сербія, Нідерланди, Швеція

2010 – Чилі, Канада, Бразилія

2011 – Уругвай, Чехія, Австрія

2012 – Чорногорія

2013 – Камерун, Сан-Марино

2014 – Нігер

2016 – Косово, Фінляндія

2017 – Мальта

2018 – Марокко

2019 – Нігерія

2021 – Бахрейн, Боснія і Герцеговина

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Улюблені суперники збірної України

За даними Transfermarkt, збірна України найчастіше зустрічалася з Францією – 12 поєдинків (1 перемога, 5 нічиїх та 6 поразок).

Українська збірна провела 10 поєдинків проти Литви (7 перемог, 1 нічия та 2 поразки).

По 9 матчів в України проти:

Грузії (6 перемог, 3 нічиї)

Білорусі (5 перемог, 3 нічиї, 1 поразка)

Польщі (3 перемоги, 2 нічиї, 4 поразки)

Туреччини (2 перемоги, 3 нічиї та 4 поразки)

Хорватії (1 перемога, 3 нічиї, 5 поразок)

Ще по 8 зустрічей Україна провела проти Вірменії, Словаччини, Англії, Німеччини та Італії.

Позитивну статистику Україна має проти вірменів (5 перемог, 3 нічиї) та словаків (3 перемоги, 3 нічиї, 2 поразки).

Англійцям "синьо-жовті" програли 2 матчі. Ще 5 поєдинків завершилися внічию і тільки одну гру виграли українці.

Найгірша статистика в України проти Німеччини та Італії – жодної перемоги. З німцями Україна двічі зіграла внічию та 5 разів програла. Щодо Італії – 2 нічиї та 6 поразок.