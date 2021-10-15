Боснія і Герцеговина – 71 суперник в історії збірної України: Франція – улюблений супротивник
Джерело:УАФ
Збірна України з футболу 12 жовтня у Львові зіграла матч відбору на чемпіонат світу 2022 року з Боснією та Герцеговиною (1:1). Для України боснійська збірна стала 71 суперником в історії.
Практично щороку збірна України зустрічається з новими суперниками. Винятками є тільки 2009, 2015, 2020 роки, коли жодного нового супротивника в України не було.
До речі Наша ціль – потрапити на чемпіонат світу, – лідер збірної України Ярмоленко
Найбільше суперників України з Європи – 51 збірна. Ще 7 – з Азії, 6 – Африки, 4 – зони КОНКАКАФ та 3 – Південної Америки.
Досі збірна України ніколи не зустрічалася з командами Океанії.
Матчі України з новими суперниками
- 1992 – Угорщина, США, Білорусь
- 1993 – Ізраїль, Литва, Хорватія, Мексика
- 1994 – Болгарія, ОАЕ, Південна Корея, Словенія, Естонія
- 1995 – Італія
- 1996 – Молдова, Туреччина, Північна Ірландія, Португалія
- 1997 – Албанія, Німеччина, Вірменія
- 1998 – Польща, Грузія, Росія, Андорра
- 1999 – Франція, Ісландія
- 2000 – Англія, Норвегія
- 2001 – Румунія, Кіпр, Уельс, Латвія
- 2002 – Японія, Югославія, Іран, Греція, Словаччина
- 2003 – Іспанія, Данія, Македонія
- 2004 – Лівія, Казахстан
- 2006 – Азербайджан, Коста-Рика, Люксембург, Саудівська Аравія, Туніс, Швейцарія, Шотландія
- 2007 – Фарерські острови, Узбекистан
- 2008 – Сербія, Нідерланди, Швеція
- 2010 – Чилі, Канада, Бразилія
- 2011 – Уругвай, Чехія, Австрія
- 2012 – Чорногорія
- 2013 – Камерун, Сан-Марино
- 2014 – Нігер
- 2016 – Косово, Фінляндія
- 2017 – Мальта
- 2018 – Марокко
- 2019 – Нігерія
- 2021 – Бахрейн, Боснія і Герцеговина
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Улюблені суперники збірної України
За даними Transfermarkt, збірна України найчастіше зустрічалася з Францією – 12 поєдинків (1 перемога, 5 нічиїх та 6 поразок).
Українська збірна провела 10 поєдинків проти Литви (7 перемог, 1 нічия та 2 поразки).
По 9 матчів в України проти:
- Грузії (6 перемог, 3 нічиї)
- Білорусі (5 перемог, 3 нічиї, 1 поразка)
- Польщі (3 перемоги, 2 нічиї, 4 поразки)
- Туреччини (2 перемоги, 3 нічиї та 4 поразки)
- Хорватії (1 перемога, 3 нічиї, 5 поразок)
Ще по 8 зустрічей Україна провела проти Вірменії, Словаччини, Англії, Німеччини та Італії.
Позитивну статистику Україна має проти вірменів (5 перемог, 3 нічиї) та словаків (3 перемоги, 3 нічиї, 2 поразки).
Англійцям "синьо-жовті" програли 2 матчі. Ще 5 поєдинків завершилися внічию і тільки одну гру виграли українці.
Найгірша статистика в України проти Німеччини та Італії – жодної перемоги. З німцями Україна двічі зіграла внічию та 5 разів програла. Щодо Італії – 2 нічиї та 6 поразок.