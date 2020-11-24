У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля".

У сезоні 2020/2021 матчі Ліги чемпіонів будуть доступні на платформі Megogo. Щоб переглянути матч "Боруссія" М – "Шахтар" потрібно мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна".

Вартість першої за один місяць складає 97 гривень. Підписка "Максимальна" коштує 197 гривень на місяць. Нові користувачі MEGOGO можуть отримати тестову підписку всього за одну гривню.