Боруссія М – Манчестер Сіті: де дивитися матч Ліги чемпіонів

У середу, 24 лютого, Боруссія М зіграє з Манчестер Сіті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє група каналів "Футбол 1/2/3". Матч можна буде подивитися на каналі "Футбол 1". Початок трансляції матчу Боруссія М – Манчестер Сіті о 21:45.

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Боруссія М – Манчестер Сіті: де дивитися

Дивитися легально онлайн матч Боруссія М – Манчестер Сіті можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.

З цього сезону матчі єврокубків транслюються і на сервісі Megogo. Але для цього слід мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна". Перша обійдеться в 97 гривень на місяць.