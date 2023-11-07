Інтрига в групі лише загострюється: Боруссія вдруге перемогла Ньюкасл в Лізі чемпіонів

Дортмундська Боруссія вдруге в Лізі чемпіонів перемогла Ньюкасл. І значно покращила свої шанси на вихід з групи.

Боруссія – Ньюкасл 2:0

Голи: Фуллькруг, 26, Брандт, 79

У першому матчі між цими командами в Англії дещо неочікувано перемогла Боруссія. "Джмелі" святкували перемогу і в другому матчі між цими командами на власному полі.

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На вихідних обидві команди провели доволі складні матчі. Боруссія була розгромлена вдома Баварією (Кейн оформив хет-трик). А Ньюкасл на власному полі у скандальному матчі переміг Арсенал.

В кожному з таймів гравцям Боруссії вдалося забити по одному голу. В першому таймі відзначився Фуллькруг. При цьому нападник під час атаки декілька разів "зустрічався з м'ячем" на різних ділянках поля.

А в другому таймі Брандт встановив остаточний рахунок у матчі, коли втік з м'ячем зі своєї половини поля після пасу від Адеємі, і реалізував вихід на ворота Поупа.

Відеоогляд матчу Боруссія – Ньюкасл

Ця перемога дозволила Боруссії набрати сім очок за чотири тури. І вийти на перше місце в групі (хоча ПСЖ та Мілан на той час свій матч ще не провели). Ньюкасл залишився на третьому місці.