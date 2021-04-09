Сам удома від "джмелів": Боруссія Дортмунд курйозно забула лідера команди у Кельні

Дортмундська Боруссія зіграла з Кельном у 26 турі німецької Бундесліги. Цікава історія сталась з гравцем "джмелів" Матсом Хуммельсом.
Загубили віцекапітана
Матч відбувся ще 20 березня, а курйозна ситуація, яка трапилась після поєдинку, з Матсом Хуммельсом стала відома лише зараз. Віцекапітан залишився у Кельні через необачність команди.
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Жоден з гравців не помітив відсутності партнера по команді у клубному автобусі. Футболіст таки щасливо дібрався у Дортмунд. Однак повинен був це робити на автомобілі. Здається, досвідчений футболіст надовго запам'ятає це виїзне протистояння.
- До слова, нулі на табло розмочив Голанд, але "джмелі" не втримали переможний рахунок. Зустріч завершилась мировою 2:2.
- Команда Едіна Терзіка йде 5-ю у чемпіонаті Німеччини, у її активі 43 очки.
За Боруссію захисник виступає ще з 2008 року, але у 2016 році перейшов у Баварію. У Мюнхені німець пробув три роки та 1 червня 2019 року знову повернувся до "джмелів". У цьому сезоні Матс провів за "жовто-чорних" 39 матчів в усіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав одну результативну передачу.Наступний поєдинок дортмундська Боруссія зіграє 10 квітня у Бундеслізі проти Штутгарта. Зустріч відбуватиметься на виїзді для "джмелів", тому Матсу потрібно бути обачним, щоб знову не повертатись додому наодинці.