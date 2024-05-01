Боруссія шокувала команду Мбаппе: "джмелі" обіграли ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів

У середу, 1 травня, на арені "Вестфаленштадіон" у Дортмунді свій перший півфінальний поєдинок зіграли Боруссія та ПСЖ. Команда Едіна Терзіча здобула перевагу перед матчем-відповіддю.

Боруссія Дортмунд – ПСЖ 1:0

Гол: Фюллькруг, 36

Статистика попередніх зустрічей команд була на користь чинного чемпіона Франції. Тож футболісти Боруссії вийшли на поле рідного стадіону з метою переписати історію, повідомляє 24 Канал.

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Фаворит не втримав натиску андердога

Господарі поля активно розпочали зустріч. Вже на 14-й хвилині голкіпер "парижан" Доннарумма врятував свою команду після удару Забітцера.

Однак італієць виявився безсилим на 36-й хвилині поєдинку. Захисник "джмелів" Ніко Шлоттербек віддав пас з центру поля на Нікласа Фюллькруга, який холоднокровно пробив повз Доннарумму.

Відео голу Фюллькруга

Під завісу першої 45-хвилинки Забітцер втратив чудову нагоду збільшити перевагу, пробиваючи з меж штрафного майданчика. Проте голкіпер "червоно-синіх" чудовим сейвом відвів загрозу.

А що ж ПСЖ? Французька команда нічого не могла протиставити натиску Боруссії. В тіні перебував лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе, який був малопомітним в першому таймі. Такий перебіг матчу точно не влаштовував тренера "парижан" Луїса Енріке.

Після перерви чемпіони Франції заграли агресивніше. На 50-й хвилині м'яч двічі поцілив у стійку воріт Боруссії після ударів Мбаппе та Хакімі. У цьому моменті фортуна була прихильна до господарів.

Гра пішла на зустрічних курсах. Німецька команда відповіла небезпечними контратаками, на вістрі яких опинявся Фюллькруг.

Ще один стовідсотковий момент на 72-й хвилині втратив Дембеле. Вінгер ПСЖ пробив у лівий кут воріт, але голкіпер Боруссії Кобель чудовим сейвом відбив удар.

Останні хвилини матчу футболісти Боруссії намагалися дотиснути ПСЖ. Однак рахунок на табло "Вестфаленштадіону" не змінився до фінального свистка.

Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Парижі на "Парк де Пренс". Обидві команди зберігають непогані шанси на вихід у фінал Ліги чемпіонів.