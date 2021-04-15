У другому чвертьфіналі Ліги чемпіонів дортмундська Боруссія прийме англійський Манчестер Сіті. Дивіться стартові склади команд на Спорт24.

Український футболіст Олександр Зінченко вийде в стартовому складі своєї команди на матч-відповідь проти Боруссії Дортмунд. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

До слова Боруссія Д – МанСіті: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Стоунз, Зінченко – Б. Сілва, Родрі, Гюндоган – Марез, де Брюйне, Фоден

Запасні: Стеффен, Траффорд, Аке, Стерлінг, Жезус, Ляпорт, Ферран, Б. Менді, Фернандінью, Канселу, Е. Гарсія

Боруссія Д: Хіц – Морей, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Беллінгем, Джан, Дауд – Кнауфф, Холанд, Ройс

Запасні: Буркі, Дрляца, Т. Азар, Шульц, Брандт, Рейньєр, Меньє, Піщек, Тіггес, Пасслак, Рейна, Раскі

Перший матч команд в Англії закінчився з рахунком 2:1 на користь "Сіті".

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв за "Сіті" у 23 матчах у всіх турнірах, в яких віддав 1 асист. Першу зустріч проти Боруссії 24-річний футболіст провів у запасі.