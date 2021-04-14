Украинский футболист Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды на ответный матч против Боруссии Дортмунд. Поединок начнется в 22:00.
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Составы команд
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко – Б. Силва, Родри, Гюндоган – Марез, де Брюйне, Фоден
Запасные: Стеффен, Траффорд, Аке, Стерлинг, Жезус, Ляпорт, Ферран, Б. Мэнди, Фернандиньо, Канселу, Э. Гарсия
Боруссия Д: Хиц – Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Беллингем, Джан, Дауд – Кнауфф, Холланд, Ройс
Запасные: Бурки, Дрляца, Т. Азар, Шульц, Брандт, Рейньер, Менье, Пищек, Тиггес, Пасслак, Рейна, Раски
В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" в 23 матчах во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист. Первую встречу против Боруссии 24-летний футболист провел в запасе.