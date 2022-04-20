Боровся за кожен метр: Ігор Безкаравайний здобув "бронзу" на Invictus Games – яскраве фото

Наша команда продовжує свій яскравий виступ на Invictus Games у Гаазі. Ще одна нагорода у скарбничці України.

Потужна конкуренція

Ігор Безкаравайний виборов бронзову нагороду з веслування на тренажері на дистанції 1 хвилина. В українця була потужна конкуренція, оскільки двоє спортсменів розділили другу сходинку та двоє – третю.

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Наш ветеран боровся за кожен метр!



Ігор Безкаравайний / Фото Invictus Games

Загалом 20 квітня українці здобули чотири нагороди на "Іграх нескорених". Ігор Галушка має у своєму активі відразу дві медалі: "золото" та "срібло".

Окрім яскравого виступу, Ігор запам'ятався своїм виходом на п'єдестал. Ветеран вийшов на нагородження із синьо-жовтим прапором зі словами "Save Mariupol", аби увесь світ почув заклик "Зберегти Маріуполь".

Золоту нагороду також Віктор Легкодух. Він був найкращим у греблі на тренажері на 4 хвилини.

Неймовірно пишаємося здобутками українців на Invictus Games!