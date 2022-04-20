Боротьба з раком продовжується: Пеле госпіталізували у лікарню

Легендарний бразилець Пеле продовжує боротьбу за своє життя. Колишній футболіст щомісяця вимушено приїжджає у лікарню, де проходить обстеження.

Продовження лікування

81-річний Пеле знову навідався у лікарню, щоб продовжити лікування раку товстої кишки. Такий жахливий діагноз легенда футболу Пеле почув від лікарів наприкінці літа 2021 року.

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У вересні Пеле ліг на операційний стіл з видалення пухлини у Сан-Паулу.

Колишній футболіст вже пройшов першу частину хімієтерапії. Тепер на нього чекає продовження боротьби з серйозною хворобою. Наразі ексгравець не прокоментував своє лікування, хоча досить активно веде свої соцмережі.

Нагадаємо, що у лютому бразилець лежав у госпіталі через інфекцію у нирках. На щастя, все обійшлось і Пеле випасали додому.

Нещодавно легендарний футболіст у своєму інстаграмі згадав війну в Україні. Він пригадав ті жахіття, які приніс зі собою "русскій мір" у передмістя Києва.