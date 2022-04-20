Боротьба з раком продовжується: Пеле госпіталізували у лікарню
Джерело:L'ÉQUIPE
Легендарний бразилець Пеле продовжує боротьбу за своє життя. Колишній футболіст щомісяця вимушено приїжджає у лікарню, де проходить обстеження.
Продовження лікування
81-річний Пеле знову навідався у лікарню, щоб продовжити лікування раку товстої кишки. Такий жахливий діагноз легенда футболу Пеле почув від лікарів наприкінці літа 2021 року.
Читайте також Пеле засмучений війною в Україні, яка забирає життя мирних людей
У вересні Пеле ліг на операційний стіл з видалення пухлини у Сан-Паулу.
Колишній футболіст вже пройшов першу частину хімієтерапії. Тепер на нього чекає продовження боротьби з серйозною хворобою. Наразі ексгравець не прокоментував своє лікування, хоча досить активно веде свої соцмережі.
Нагадаємо, що у лютому бразилець лежав у госпіталі через інфекцію у нирках. На щастя, все обійшлось і Пеле випасали додому.
Нещодавно легендарний футболіст у своєму інстаграмі згадав війну в Україні. Він пригадав ті жахіття, які приніс зі собою "русскій мір" у передмістя Києва.