Злива голів: Забарний допоміг Борнмуту розгромити Свонсі у матчі Кубка Англії – відео

Команда Іллі Забарного без особливих зусиль перемогла представника Чемпіоншипу. Український легіонер "вишень" відзначився передгольовим асистом.

Борнмут – Свонсі 5:0

Голи: Келлі, 7, Скотт, 10, Сіністерра, 14, Брукс, 35, Соланке, 45

У четвер, 25 січня, відбувся матч 1/16 фіналу Кубка Англії, в якому Борнмут приймав на власному полі валлійський Свонсі. У стартовому складі господарів на поле вийшов Ілля Забарний, а от український форвард "лебедів" Микола Кухаревич розмістився на лаві запасних, пише 24 Канал.

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Борнмут не помітив суперника

Перевага в класі "вишень" далася взнаки вже на перших хвилин поєдинку. Голи у ворота Свонсі посипалися наче з рогу достатку.

Розпочав розгром гостей Ллойд Келлі, який на 7-й хвилині вдало замкнув подачу зі штрафного. Футболісти Свонсі не встигли оговтатися, як ще двічі змушені були виймати м'яч із сітки воріт.

Український центрбек "вишень" Ілля Забарний на 10-й хвилині поєдинку розпочав гольову комбінацію. 21-річний футболіст зі своєї половини поля віддав філігранний пас на Брукса, який віддав під удар Скотту. Одразу ж Сіністерра довів рахунок до 3:0.

Відео другого голу Скотта з передасистом Забарного

На 35-й хвилині Девід Брукс, який до цього зробив два асисти, відзначився сам. Після перегляду ВАР арбітр підтвердив взяття воріт.

Довершив розгром Домінік Соланке, забивши м'яч у роздягальню.

У другому таймі Борнмут пожалів суперника і більше не забивав голів. У підсумку поєдинок завершився перемогою команди Забарного з рахунком 5:0. Борнмут продовжить боротьбу за Кубок Англії, а Свонсі залишає турнір.

Форвард "лебедів" Микола Кухаревич просидів весь матч на лаві запасних.

Відеоогляд матчу Борнмут – Свонсі