Борис Джонсон показав, як вболівав за збірну Англії разом зі своїми дітьми: зворушливе фото

У фінальному матчі жіночого чемпіонату Європи з футболу збірна Англії здолала Німеччину. Господарі зустрічі перемогли з рахунком 2:1.

Як Джонсон дивився фінал жіночого Євро

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який подав у відставку на початку липня, перед екраном телевізора підтримав збірну Англії. Він дивився матч у компанії своїх молодших дітей.

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У своїх соцмережах він поділився зворушливими світлинами зі своїми дітьми.

Ми тут у захопленні від Левиць (неофіційна назва жіночої збірної з футболу). Англія, вперед!,

– написав Джонсон у своєму твітері.

Потужна підтримка збірної Англії / Фото з твітеру Бориса Джонсона

Разом із Борисом Джонсоном футбол дивилися його двоє молодших дітей, які народилися у шлюбі з Керрі Саймондс – сином Вільфредом та дочкою Ромі.

Зазначимо, що 58-річний Борис Джонсон та 34-річна Керрі Саймондс одружилися у травні 2021 року. Загалом у нього семеро дітей. Четверо з них народилися у шлюбі з журналісткою Мариною Віллер, позашлюбна дочка народилася у стосунках із мистецтвознавицею Хелен Макінтайр, двоє у шлюбі з Керрі Саймондс.

Рекордна кількість глядачів

Цьогоріч рекордна кількість шанувальників відвідали фінальний поєдинок жіночого Євро. Зазначають, що під час матчу Англія – Німеччина було встановлено новий абсолютний рекорд відвідуваності фінальних матчів чоловічих та жіночих Євро – 87 192 глядачі.

Попередній рекорд – 79 115 глядачів – тримався ще з 1964 року, коли його було встановлено в Мадриді на матчі між чоловічими збірними Іспанії та СРСР.