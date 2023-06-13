Фанат вибіг на поле та вдарив суперника: клуб футболіста збірної України отримав покарання

Клуб Данила Ігнатенка отримав вердикт від професіональної футбольної ліги Франції. Бордо отримав покарання за скандальну витівку фаната команди у матчі проти Родеза.

Матч 28-го туру був важливим для Бордо з точки зору боротьби за підвищення у класі. Однак усе зіпсував один із фанатів команди, який відзначився дикою витівкою.

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Отримали солідне покарання

По ходу першого тайму Родез першим повів у рахунку 0:1. Це не сподобалось уболівальникам Бордо, один із яких вирвався до поля та штовхнув футболіста суперника. Той впав та сильно головою гепнувся об газон. Люка Буадес госпіталізували у лікарню, а суддя зупинив поєдинок та вказав командам йти у підтрибунне приміщення.

Поєдинок так і не був дограний.

Професіональна футбольна ліга Франції винесла свій вердикт після поєдинку. Бордо отримав по повній. Клуб Данила Ігнатенка отримав технічну поразку у матчі проти Родеза.

Новий сезон, який Бордо знову ж таки проведе у Лізі 2, розпочне із мінус одним балом. На перших двох домашніх матчах Бордо не зможе розраховувати на своїх уболівальників, а потім ще протягом двох зустрічей фанати не зможуть заповнювати південну трибуну.

Нагадаємо, що до Ліги 1 підвищились Гавр та Мец. А Бордо посіло третю позицію та продовжить грати у другій за силою лізі Франції.

У сезоні-2022/2023 Данило Ігнатенко провів у футболці Бордо 36 матчів, у яких відзначився 2 голами та одною результативною передачею.