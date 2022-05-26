Бордо хоче зберегти Ігнатенка: все у руках французів та Шахтаря

Данило Ігнатенко класно зарекомендував себе у французькому Бордо. Півзахисник Шахтаря може продовжити свої виступи у Франції.

Може продовжити свої виступи у Франції

25-річний центральний півзахисник виступав у Бордо на правах оренди з 30 січня 2022 року. За цей час встиг провести 11 матчів, у яких відзначився трьома результативними передачами на партнерів по команді.

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Декілька матчів півзахисник пропустив через мікротравму, але навіть така статистика українця задовольнила керівництво та тренерський штаб французького клубу. Данило Ігнатенко потрапив у список футболістів, яких Бордо хоче зберегти у своєму складі на наступний сезон-2022/2023. Оренда Данила з французьким клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

Французам доведеться скорочувати фінансову видимість через виліт із Ліги 1. За підсумками сезону Бордо посіло останню 20-ту позицію та понизилось у класі вперше за понад 30 років. За 38 зіграних турів Бордо здобув лише 31 пункт.

Майбутня доля Ігнатенка наразі невідома. Футболіст повернеться у розташування Шахтаря, а далі буде видно. Бордо спробує домовитись із "гірниками" щодо майбутньої співпраці з півзахисником.

Бордо може зберегти потенційного збірника

Раніше повідомлялось, що Ігнатенко прибуде у збірну України, яка у Словенії готується до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Данило буде останнім у списку футболістів-легіонерів, які поповнили склад національної команди перед грою проти Шотландії. Про це повідомляв журналіст Ігор Бурбас.

Перед цим головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков заінтригував усіх своєю відповіддю щодо останнього місця у списку збірної. Швидше за все, що його займе якраз Ігнатенко, який вже давно потрапив під приціл наставника.

Підготовка української збірної добігає до свого закінчення. 26 травня команда проведе двосторонню 90-хвилинну гру, а до цього мала три контрольні спаринги, у яких "синьо-жовті" не знали смаку поразок – дві перемоги та одна нічия.

Вже 1 червня у Глазго Україна спробує обіграти Шотландію, щоб вже 5 червня зіграти проти Уельсу у головні битві за путівку у Катар.