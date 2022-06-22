Боксеру не дозволили виходити на бій з прапором України під "Ой у лузі червона калина"
Джерело:інстаграм Luckypunch.net
Відомий український боксер Максим Продан розповів про скандальну ситуацію перед поєдинком. Спортсмен захотів вийти на ринг з українською символікою, але організатори заборонили йому це робити.
Продан: Багато політики сказали, а у нас – спорт
29-річний український боксер, який проживає в Італії, розповів про упереджене ставлення до символів України. Максим Продан пригадав свою історію на професійному рівні.
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Продан не став розповідати, коли це було, але на одному з поєдинків йому заборонили брати зі собою український прапор. Також йому заборонили виходити на ринг під пісню, яка стала справжнім світовим хітом, "Ой у лузі червона калина".
Організатори побачили у таких діях українського боксера політику.
Хотів вийти в ринг зі стягом – не можна. Під пісню "Ой у лузі червона калина" – теж не можна. Багато політики сказали, а у нас – спорт. Я спеціально для цього пошив на вихід в ринг жовто-синій комплект. Ось така історія… А пісня була від нашого козака Ярмака,
– розповів Продан.
Бан на українську символіку вже не вперше
- Матвій Ражба завоював золоту медаль на міжнародному аматорському турнірі з боксу – Кубок Акрополя, що відбувся у Греції. Українець вирішив відсвяткувати свою перемогу у патріотичному стилі, станцювавши гопак.
- Зробив він це у вишиванці та козацькій шапці. Але організатори турніру попросили боксера з України зняти національний одяг.
- Інший випадок стався з українською боксеркою Діаною Петренко, яка стала другою на турнірі в Угорщині. Наша спортсменка під час нагородження розгорнула український стяг із гербом полку "Азов". Але її попросили прибрати прапор та зробили зауваження за такий вчинок.