Боксеру не дозволили виходити на бій з прапором України під "Ой у лузі червона калина"

Відомий український боксер Максим Продан розповів про скандальну ситуацію перед поєдинком. Спортсмен захотів вийти на ринг з українською символікою, але організатори заборонили йому це робити.

Продан: Багато політики сказали, а у нас – спорт

29-річний український боксер, який проживає в Італії, розповів про упереджене ставлення до символів України. Максим Продан пригадав свою історію на професійному рівні.

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Продан не став розповідати, коли це було, але на одному з поєдинків йому заборонили брати зі собою український прапор. Також йому заборонили виходити на ринг під пісню, яка стала справжнім світовим хітом, "Ой у лузі червона калина".

Організатори побачили у таких діях українського боксера політику.

Хотів вийти в ринг зі стягом – не можна. Під пісню "Ой у лузі червона калина" – теж не можна. Багато політики сказали, а у нас – спорт. Я спеціально для цього пошив на вихід в ринг жовто-синій комплект. Ось така історія… А пісня була від нашого козака Ярмака,

– розповів Продан.

Бан на українську символіку вже не вперше