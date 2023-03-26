Секс-символ боксу дорікнула "Циганському королю" за зрив мегафайту з Усиком

Провал перемовин щодо бою за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком став шоком для усіх фанатів боксу. На неординарну подію відреагувала "Королева зважувань" Ебані Бріджес.

Майже чотири місяці тривала епопея з підписанням контракту на "Бій століття", в якому світ мав дізнатися ім'я абсолютного чемпіона хевівейту. Проте через надмірні фінансові забаганки Тайсона Ф'юрі найочікуваніший поєдинок 2023 року не відбудеться.

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Бріджес дорікнула Ф'юрі

Чемпіонка світу за версією IBF у найлегшій вазі Ебані Бріджес відреагувала на зрив поєдинку Усик – Ф'юрі. Сексуальна блондинка вважає, що "Циганський король" ставився до українця не відповідно до його заслуг.

Тайсон Ф'юрі поводиться з Усиком так, ніби це у нього три з чотирьох поясів, а не навпаки,

– написала Бріджес у Twitter.

Нагадаємо, що Олександр Усик володіє трьома основними поясами хевівейту, тоді як Ф'юрі володіє лише одним. Проте "Циганський король" вимагав 70 відсотків від загального призового фонду. Олександр погодився з пропозицією зухвалого британця, але Тайсон висунув нові умови по реваншу. В результаті представникам боксерів довелося згорнути перемовини.

Хто така Ебані Бріджес

Нагадаємо, що австралійська боксерка дебютувала на професійному рингу у 2019 році.

У 2022 році стала чемпіонкою світу у найлегшій вазі за версією IBF.

На її рахунку 9 перемог у 10 поєдинках.

Ефектна блондинка запам'яталася яскравими перформансами на церемонії зважування, за що отримала прізвисько "Королева зважування".

У ймовірному поєдинку Усик – Ф'юрі чемпіонка IBF віддавала перевагу британському боксеру.

Ебані Бріджес на зважуванні / instagram.com/ebanie_bridges