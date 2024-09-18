Від Мухаммеда Алі до Майка Тайсона: топ-5 боксерів, які опинялись за ґратами

В історії боксу відомо чимало випадків, коли спортсмени порушували закони та скоювали важкі злочини. На їх фоні затримання Олександра Усика і справді виглядає маленькою дрібницею.

Український боксер Олександр Усик опинився у скандальній ситуації. Чемпіон світу у надважкій вазі був затриманий правоохоронцями в аеропорту Кракова.

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Після втручання МЗС України та президента Володимира Зеленського боксера швидко відпустили. Хоча у самій Польщі наполягають, що це було не затримання, а "запобіжний захід" від активного жестикулювання Олександра.

В будь-якому випадку добре, що справа не дійшла до арешту. Загалом боксери нерідко потрапляють за ґрати через свої злочини. 24 Канал згадав п'ятірку найвідоміших представників цього виду спорту, які були заарештовані.

КАРЛОС БАЛЬДОМІР (Аргентина)



Бальдомір досі відбуває покарання / Head Bussin Boxing

Резонансна історія з Бальдоміром сталась у 2016 році. Карлос ставав чемпіоном світу у напівсередній вазі за версією WBC та загалом провів аж 71 поєдинок за кар'єру. Втім на її закаті Бальдоміра звинуватили у насильстві над власною донькою.

Виявилось, що аргентинець регулярно ґвалтував дівчину з її семи років, тобто з 2008 року. У 2016-му Карлоса засудили на 16 років в'язниці. За чотири роки пішли чутки, що боксер помер за ґратами після різанини, але вони так і не підтвердились.

БЕРНАРД ХОПКІНС (США)



Хопкінс почав займатися боксом в тюрмі / фото з інстаграму боксера

Свою кар'єру боксера Хопкінс на прізвисько "Кат" починав у в'язниці. Коли хлопцю було 17, його засудили до 1,5 років арешту через звинувачення у десяти злочинах. Серед них було і пограбування.

Тим не менш, саме у в'язниці Хопкінс почав займатися боксом, а після виходу на волю пішов у професіонали. Пік його кар'єри припав на початок 00-х, коли Бернард став абсолютним чемпіоном світу у середній вазі.

КАРЛОС МОНСОН (Аргентина)



Карлос Монсон вбив свою дружину / topclassboxing

Інший "абсолют" у середній вазі потрапив за ґрати вже після своєї зіркової кар'єри. У 70-ті Монсон шість років володів обома доступними на той момент поясами свого дивізіону – WBC та WBA.

Гучний скандал з Карлосом стався у 1988-му. Хлопець побив, задушив та викинув з балкона свою дружину, за що отримав 11 років у в'язниці. Втім у 1995 році Монсон поїхав на вихідні з дітьми та при поверненні у тюрму загинув у ДТП.

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МАЙК ТАЙСОН (США)



Майк Тайсон у наручниках / Boxing Scene

Мабуть, представляти "Залізного Майка" любителям боксу немає сенсу. Тайсон був іконою цього виду спорту у 90-ті, вигравши 50 з 58-ми поєдинків. При цьому американець був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі з 1987 по 1990 роки.

А вже за рік після втрати цього статусу Тайсона звинуватили у зґвалтуванні "Міс Род-Айленд" Дезіре Вашингтон, якій було 18 років. Американця засудили до шести років, але у 1994-му він вже вийшов на волю та успішно відновив кар'єру.

МУХАММЕД АЛІ (США)



Мухаммед Алі на протестах у США / фото з відкритих джерел

Так, навіть найвеличніший боксер теж був під арештом свого часу. Але цього разу причиною стали зовсім не кримінальні хроніки. Справа у В'єтнамській війні, у які США брала участь в 60-ті.

Мухаммед проходив комісію у військкоматі та був визнаний придатним до служби. Втім у 1967 році Алі навідріз відмовився від мобілізації, посилаючись на свої релігійні переконання.

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У підсумку Алі заарештували та засудили до п'яти років в'язниці, а також оштрафували на 10 тисяч доларів. Крім цього, Мухаммеда позбавили чемпіонського поясу та відібрали боксерську ліцензію. До честі спортсмена, він не скористався можливістю бігти з країни.

Навпаки, Мухаммед став активно брати участь у антивоєнних мітингах та захищав расову рівність у США. У 1971-му з боксера зняли усі звинувачення через "необґрунтований вирок" та повернули ліцензію. А далі у Алі було ще десять років величної кар'єри.