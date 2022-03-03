Боксери Педраса та Рамірес прийшли на пресконференцію з прапором України

Напад Росії на Україну засуджує ледь не увесь спортивний світ. Іноземні боксери Хосе Педраса та Хосе Карлос Рамірес підтримали український народ.

Україну підтримує увесь спортивний світ

Боксери відвідали пресконференцію напередодні поєдинку. Хосе Педраса та Хосе Карлос Рамірес проведуть бій з 4-го на 5-те березня, пише 24 канал.

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Рамірес та Педраса вийдуть на ринг у місті Фресно (США).

На традиційній події бійці висловили свою підтримку українському народу, який дає гідну відсіч російським окупантам.

Боксери зробили спільне фото з синьо-жовтим прапором.

Нагадаємо, що поєдинок між цими бійцями повинен був відбутись ще на початку лютого. Але зустріч була перенесена через коронавірус у Педраси.

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