Екссуперник Ломаченка ледь не втратив зір через кулінарні вподобання: моторошне фото
Джерело:Vringe
Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Гільєрмо Рігондо отримав серйозні травми, але не на ринзі, а на кухні. У відомого спортсмена вибухнула скороварка.
Втратив 80 % зору через скороварку
Неприємний інцидент стався ще у березні, у будинку боксера в Маямі. У нього в руках вибухнула скороварка – і спортсмен отримав травми обличчя.
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Тоді, під час приготування їжі, боксер обпалив собі руки та дуже ушкодив свій зір через попадання окропу в обличчя.
Рігондо втратив близько 80% зору, проте лікарі зазначають, що зір незабаром має відновитися повністю.
Гільєрмо показав, як виглядає його обличчя зараз.
Як виглядає боксер зараз / Фото Vringe
Щоночі, коли я заплющую очі, ось що я бачу. Іноді важко забути,
– зазначив боксер.
Що відомо про боксера
- Гільєрмо Рігондо двічі здобув титул олімпійського чемпіона (2000 та 2004). У 2001 та 2005 роках він тріумфував на чемпіонатах світу.
- 41 річний боксер – чемпіон світу у другій легкій (WBA, 2012 – 2015, 2016 – 2018; WBO, 2013 – 2015) та найлегшій (WBA, 2020) вагових категоріях серед професіоналів.
- У 2017 році Рігондо вийшов на ринг проти українця Василя Ломаченка. Після шостого раунду кубинець відмовився від продовження бою.