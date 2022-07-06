Екссуперник Ломаченка ледь не втратив зір через кулінарні вподобання: моторошне фото

6 липня 2022 , 17:27
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Джерело:

Vringe

Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Гільєрмо Рігондо отримав серйозні травми, але не на ринзі, а на кухні. У відомого спортсмена вибухнула скороварка.

Втратив 80 % зору через скороварку

Неприємний інцидент стався ще у березні, у будинку боксера в Маямі. У нього в руках вибухнула скороварка – і спортсмен отримав травми обличчя.

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Тоді, під час приготування їжі, боксер обпалив собі руки та дуже ушкодив свій зір через попадання окропу в обличчя.

Рігондо втратив близько 80% зору, проте лікарі зазначають, що зір незабаром має відновитися повністю.

Гільєрмо показав, як виглядає його обличчя зараз.

Як виглядає боксер зараз / Фото Vringe

Щоночі, коли я заплющую очі, ось що я бачу. Іноді важко забути,
– зазначив боксер.

Що відомо про боксера

  • Гільєрмо Рігондо двічі здобув титул олімпійського чемпіона (2000 та 2004). У 2001 та 2005 роках він тріумфував на чемпіонатах світу.
  • 41 річний боксер – чемпіон світу у другій легкій (WBA, 2012 – 2015, 2016 – 2018; WBO, 2013 – 2015) та найлегшій (WBA, 2020) вагових категоріях серед професіоналів.
  • У 2017 році Рігондо вийшов на ринг проти українця Василя Ломаченка. Після шостого раунду кубинець відмовився від продовження бою.
Автор: Дарина Жданович