Боксер з Марокко вкусив суперника у стилі Тайсона: курйозне відео з Олімпіади

Олімпійські ігри у Токіо запам'ятовуються не лише яскравими перемогами та рекордами, а ще й курйозними епізодами. Один зі них стався у боксерському поєдинку.

Фанат Тайсона або Редкача на Олімпіаді

Бій між марокканцем Юнесом Баала та Давидом Ньїке з Нової Зеландії відзначився епічним моментом. Баала включив режим Майка Тайсона та залишив слід на тілі свого суперника.

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Боксер із Марокко вкусив Ньїке за вухо. Зробив він це так непомітно, що рефері ніяк не відреагував на скандальний вчинок Юнеса. Однак навіть така витівка не допомогла йому святкувати перемогу у зустрічі.

Баала вкусив Ньїке: відео

Хто кусав за вухо свого суперника

Першою у пам'яті пригадується витівка Майка Тайсона у другому бою проти Евандера Холіфілда. Холіфілд декілька разів головою вдаряв суперника. Така поведінка не сподобалась Тайсону. У третьому раунді стався безпрецедентний випадок. Майк відкусив Евандеру шматок вуха.

Також такими провокаційними діями відзначався українець Іван Редкач. У грудні 2020 року наш боксер у 10-му раунді вкусив ексчемпіона Денні Гарсію. Редкач вкусив суперника між плечем і шиєю, перед тим, як їх розняв арбітр.