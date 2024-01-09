Екссуперник Кличка, який додав до свого прізвища ім'я Путіна, отримав російське громадянство

Російська пропаганда затьмарює мозок не лише своєму народу. Під цей вплив потрапив американський боксер Кевін Джонсон.

Президент Росії Владімір Путін надав дозвіл Кевіну Джонсону на отримання російського громадянства. Відзначимо, що процедуру оформлення документів колишній претендент на титул чемпіона світу з версією WBC розпочав ще у 2023-му році.

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Іноземні спортсмени отримали російський паспорт

Разом із ним російський паспорт отримав 29-річний хокеїст із Канади Брендан Лейпсік, який виступає в КХЛ із 2020-го року.

Раніше боксер вже зашкварювався своїми висловлюваннями про любов до російського диктатора. Свою прихильність до Путіна Джонсон вирішив показати в оригінальному стилі. Кевін вирішив додати до свого ім'я "Владіміровіч", аби хоча б трохи бути схожим до російського президента, якого він так сильно поважає.

Цікаво, що про це своє рішення Джонсон повідомив ще влітку 2023-го, аргументувавши це тим, що така зміна у паспорті наблизитись його до омріяного для нього російського громадянства. Як виявилось, що цей вчинок спрацював для Джонсона, якому Путін дав "зелений коридор" для отримання ворожого документа.

Востаннє Джонсон виходив у ринг у серпні 2023-го, коли у Москві програв російському супернику Марку Петровському. У його активі 36 перемог у професіоналах (20 із яких були нокаутом). Схоже, що американцю вже повністю відбили голову, якщо він прийняв таке безглузде рішення на користь ворога.