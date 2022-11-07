Казахський боксер опинився в комі після бою за чемпіонський пояс: відео моторошного нокауту

Жахлива подія відбулася під час поєдинку в Міннесоті, в якому зустрічалися кубинець Давид Моррель та Айдос Єрбосинули з Казахстану. В 12-му раунді претендент пропустив фатальний удар.

Протягом поєдинку, в якому діючий чемпіон WBA World у другій середній вазі Давид Моррель захищав свій титул, Єрбосинули пропустив велику кількість небезпечних ударів. Ще на початку бою в казахського боксера пішла з носу кров, яка не зупинилася до завершення.

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Крім того, у 30-річного спортсмена утворилась субдуральна гематома – крововилив у мозок. В 12-му раунді Моррель відправив Айдоса в нокаут, в результаті якого боксер впав на спину.

Після бою Єрбосинули був доставлений до місцевої лікарні на обстеження. У понеділок стало відомо, що лікарі були вимушені ввести Айдоса в стан штучної коми, через крововилив у мозок.

Багато вболівальників та фахівців вважають, що арбітр мав завершувати поєдинок до 12-го раунду.

Відео нокауту

На професійному рингу Айдос Єрбосинули провів 17 поєдинків, у яких здобув 16 перемог. Поразка від Морреля стала першою в карєрі казахського боксера.