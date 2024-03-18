Відомий боксер каже, що його зґвалтували члени Богемського клубу: що відомо про гучний скандал

Раян Гарсія став активно обговорювати конспірологічні теорії у ЗМІ. Нещодавно американець зізнався, що він був зґвалтований у дитинству під час обрядів у Богемському гаю.

20 квітня у Нью-Йорку пройде бій за звання чемпіона WBC у першій напівсередній категорії. Володар пояса Девін Хейні протистоятиме американцю Раяну Гарсії. Останній виграв 24 з 25 своїх поєдинків на професійному рівні.

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Раян вірить у Богемський клуб

Гарсія влаштував величезний хайп навколо бою, який зрештою переріс у теорію змови. Ще на початку березня колишня дружина Раяна повідомила у соцмережах про начебто вбивство спортсмена. Втім пізніше боксер вийшов на зв'язок та спростував цю інформацію. Але при цьому боксер надав дивні пояснення.

У мене немає телефону, я не можу отримати доступ до інстаграму. Мої карти заблоковані. Особисто я хотів би просто розіслати відео людям, які люблять мене, моїм шанувальникам, сім’ї. Зі мною все гаразд. Я не помер, я вірю в Ісуса, всі ці чутки – брехня. Мене намагалися ув’язнити. Карти блокують, я не можу отримати доступу до своїх грошей. Я не знаю, що відбувається,

– сказав Гарсія.

Гарсія – жертва зґвалтування?

Пізніше Раян розповів дику історію про своє зґвалтування у віці двох років. Він повідомив, що став жертвою членів Богемського клубу під час обрядів у Богемському гаю.

Вони тримали мене в заручниках і змушували дивитися, як ґвалтують маленьких дітей. Вони вивезли мене в ліс. Я не жартую, у мене є бісові докази. Мені плювати, Богемський гай існує. Вони зв’язали мене і змусили дивитися. Вони ґвалтують маленьких дітей. Ви вже знаєте, хто вони. Це вища еліта. Але вони не зможуть нашкодити мені, тому що я бог. Мені було два роки, коли вони мене зґвалтували. Можу надати докази,

– розповів боксер.

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На цьому дивні вчинки Раяна не закінчились. На своїй сторінці в інстаграм він опублікував фото у терновому вінку та заявив, що він нарешті у безпеці після "трьох днів боротьби". Також Гарсія назвав Девіна Хейні дияволом. Пізніше американець написав у твітері, що "Ілон Маск є антихристом", але більше деталей не уточнив.

Що таке Богемський клуб