Відомий боксер каже, що його зґвалтували члени Богемського клубу: що відомо про гучний скандал
Джерело:lowkickmma.com
Раян Гарсія став активно обговорювати конспірологічні теорії у ЗМІ. Нещодавно американець зізнався, що він був зґвалтований у дитинству під час обрядів у Богемському гаю.
20 квітня у Нью-Йорку пройде бій за звання чемпіона WBC у першій напівсередній категорії. Володар пояса Девін Хейні протистоятиме американцю Раяну Гарсії. Останній виграв 24 з 25 своїх поєдинків на професійному рівні.
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Раян вірить у Богемський клуб
Гарсія влаштував величезний хайп навколо бою, який зрештою переріс у теорію змови. Ще на початку березня колишня дружина Раяна повідомила у соцмережах про начебто вбивство спортсмена. Втім пізніше боксер вийшов на зв'язок та спростував цю інформацію. Але при цьому боксер надав дивні пояснення.
У мене немає телефону, я не можу отримати доступ до інстаграму. Мої карти заблоковані. Особисто я хотів би просто розіслати відео людям, які люблять мене, моїм шанувальникам, сім’ї. Зі мною все гаразд. Я не помер, я вірю в Ісуса, всі ці чутки – брехня. Мене намагалися ув’язнити. Карти блокують, я не можу отримати доступу до своїх грошей. Я не знаю, що відбувається,
– сказав Гарсія.
Гарсія – жертва зґвалтування?
Пізніше Раян розповів дику історію про своє зґвалтування у віці двох років. Він повідомив, що став жертвою членів Богемського клубу під час обрядів у Богемському гаю.
Вони тримали мене в заручниках і змушували дивитися, як ґвалтують маленьких дітей. Вони вивезли мене в ліс. Я не жартую, у мене є бісові докази. Мені плювати, Богемський гай існує. Вони зв’язали мене і змусили дивитися. Вони ґвалтують маленьких дітей. Ви вже знаєте, хто вони. Це вища еліта. Але вони не зможуть нашкодити мені, тому що я бог. Мені було два роки, коли вони мене зґвалтували. Можу надати докази,
– розповів боксер.
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На цьому дивні вчинки Раяна не закінчились. На своїй сторінці в інстаграм він опублікував фото у терновому вінку та заявив, що він нарешті у безпеці після "трьох днів боротьби". Також Гарсія назвав Девіна Хейні дияволом. Пізніше американець написав у твітері, що "Ілон Маск є антихристом", але більше деталей не уточнив.
Що таке Богемський клуб
- Богемським клубом називають закриту групу людей, які є найвпливовішими у світі
- серед них є політики, бізнесмени, діячі науки та культури тощо
- члени цього клубу вже більше сотні років збираються у Богемському гаю влітку
- він розташований у Сан-Франциско (США), туди члени клубу збираються у відпустку на два тижні
- є теорія, що там вони проводять обряди із жертвоприношенням