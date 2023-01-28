Чемпіонат Європи-2023 з біатлону: українець увійшов у топ-20 гонки переслідування
Українські біатлоністи залишились без нагород після гонки переслідування на чемпіонаті Європи. Усі медалі забрали представники скандинавської країни.
Богдан Цимбал показав найкращий результат серед представників України. "Синьо-жовтий" біатлоніст посів 17-е місце у персьюті.
Варте уваги Взяла приклад із сестри: Анастасія Меркушина – чемпіонка Європи з біатлону у спринті
Результат гонки переслідування
У швейцарському Ленцергайде в рамках чемпіонату Європи 2023 з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування. Богдану Цимбалу єдиному з українців вдалось залізти у двадцятку найкращих. В українського біатлоніста 2 промахи. Двоє з шести українців у гонці не стартували.
Весь медальний залік відправився на північ Європи, а саме у Норвегію. Чемпіоном Європи став Вебйорн Соерум, срібну медаль завоював Ерленн Б'єнтеґор, а замкнув трійку призерів Ендре Стрьомсгейм.
Нагадаємо, що у жіночій гонці переслідування Анастасія Меркушина зайняла 7-е місце.
Чоловічий залік ЧЄ
- Вебйорн Соерум (1+0+0+1) 34:37,5.
- Ерленн Б'єнтеґор (0+2+0+0) +28,1.
- Ендре Стрьомсгейм (0+0+1+2) +1:03,7.
...
- 17.Богдан Цимбал (0+0+0+2) +2:42,7.
- 24.Денис Насико (1+1+0+0) +3:16,2.
- 25.Артем Тищенко (0+0+1+1) +3:31,2.
- 34.Тарас Лесюк (2+2+0+2) +4:24,5.
- DNS. Артем Прима.
- DNS.Антон Дудченко.