Програму третього змагального дня на чемпіонаті Європи відкривала жіноча гонка переслідування. До участі в персьюті відібралися п'ять українок, повідомляє 24 канал.

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Проте на старт гонки вийшли лише дві представниці від України: Анастасія Меркушина та Любов Кип'яченкова. Рішенням тренерського штабу Юлія Джима, Олена Білосюк та Анна Кривонос були зняті з гонки.

Непроста гонка Меркушиної

Першою в гонці стартувала чемпіонка Європи з біатлону у спринті Анастасія Меркушина. Проте наша спортсменка програвала у швидкості суперницям і на першу стрільбу прийшла третьою.

На другому вогневому рубежі Анастасія припустилася одного промаху, опустившись на шосте місце. Та все ж українка зуміла зібратися і втрутитися у боротьбу.

На третій стрільбі Меркушина не допустила помилок і піднялася на четверте місце. Лідирувала у гонці з перевагою у понад 30 секунд шведка Тільда Йоганссон. Проте два її промахи на останньому рубежі відкрили шанси на медалі для шести її переслідувачів.

На жаль, Анастасія не зуміла скористатися можливістю. Промах виключив її з претендентів на нагороди і в підсумку українка фінішувала на сьомому місці.

Чемпіонкою жіночого персьюту стала норвежка Селіна Гротіан, срібло у Тільди Йоганссон, а бронза дісталася Жілонн Гігонна з Франції.

Дебютантка змагань Любов Кип'яченкова не впоралася з хвилюванням і допустила 8 промахів на трасі. Вона не закінчила гонку, оскільки її зняли як кругову після останнього стрільбища.

Результат жіночої гонки переслідування на ЧЄ-2023

1. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0+1+0) 30:25.6

2. Тільда Йоганссон (Швеція, 0+0+0+2) +17.6

3. Жілонн Гігонна (Франція, 0+0+0+1) +23.6

4. Ванесса Гінц (Німеччина, 1+0+0+1) +41.3

5. Стіна Нільссон (Швеція, 0+0+2+2) +56.4

6. Аліна Стремоус (Молдова, 1+0+0+1) +56.4

7. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1+0+1) +59.9

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Любов Кип'яченкова (1+3+3+1) – не фінішувала

Важливо! У суботу, 28 січня, відбудеться чоловіча гонка переслідування. Початок об 14:30 за київським часом.