Заміна чемпіону світу: клуб Трубіна націлився на номінанта премії Golden Boy-2024 із УПЛ

Європейські футбольні клуби все більше звертаються свою увагу на український трансферний ринок. Під приціл одного із топових грандів Португалії потрапив захисник львівського Руха Богдан Слюбик.

20-річним центрбеком, який у свій вік показує футбол високої якості, цікавиться лісабонська Бенфіка. "Орли" хочуть підсилити свою захисну ланку футболістом, який має потенціал та розвиток на перспективу у майбутньому.

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Може стати "орлом"

Тим паче, що португальський гранд вже має позитивний досвід трансферів із України. Влітку 2023-го "орли" уклали контракт із голкіпером донецького Шахтаря Анатолієм Трубіним, який одразу став першим номером у воротах команди.

Бенфіка розглядає Богдана Слюбика, як потенційну заміну чемпіону світу у складі збірної Аргентини та капітану команди Ніколасу Отаменді. 36-річний центральний оборонець має контракт із лісабонцями до кінця червня 2025-го року.

Щоправда, Рух захоче солідно заробити на трансфері талановитого футболіста. Однак високі захцянки "жовто-чорних" не відлякують португальський клуб.

Цікаво. На порталі Transfermarkt ціна Слюбика складає 700 тисяч євро. Влітку 2023-го року була інформація, що Богданом цікавиться римське Лаціо.

Слід відзначити, що Слюбик потрапив у номінацію нагороди Golden Boy-2024. Оборонець львівського клубу посідає 61-ше місце та є єдиним українським гравцем у топ-100 номінантів на цю премію.

У 20-річного захисника є ще три роки контракту із Рухом – до 30 червня 2027-го року.

Бенфіка продовжує боротьбу за чемпіонство Португалії. Після 29-ти турів клуб Трубіна посідає 2-гу позицію у таблиці, набравши 70 балів. А це на 4 очки менше, аніж здобув нинішній лідер Спортінг, у якого ще є гра у запасі.

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