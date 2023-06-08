Футболіст Руха потрапив під приціл віцечемпіона італійської Серії А

Футболіст львівського Руха Богдан Слюбик може продовжити кар'єру в італійському чемпіонаті. Послугами захисника зацікавилось Лаціо.

Богдану Слюбику лише 19, а він вже привернув до себе увагу топового клубу італійської Серії А. Український оборонець чудово проявив себе у матчі за львівський Рух у Юнацькій лізі УЄФА, де ще тоді команда Віталія Пономарьова чудово виступила.

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Грою 19-річного українського захисника Руха зацікавився навіть головний тренер Лаціо Маурісіо Саррі.

Лаціо закінчило сезон-2022/2023 на другому місці у турнірній таблиці Серії А. "Орли" поступились лише чинному чемпіону Італії Наполі. Різниця балів склала 16 очок.

Відзначимо, що контракт Слюбика з Рухом розрахований до кінця червня 2024 року. Його трансферну вартість оцінюють у 200 тисяч євро.

Рух в останній момент зумів зберегти прописку в українській еліті, посівши 11-те місце. "Жовто-чорні" набрали 32 бали у 30 турах УПЛ.

Слюбик є вихованцем львівських Карпат. Із розпадом команди у 2020-му році захисник перейшов до Руха.

Перші роки виступав за юнацьку команду "жовто-чорних". А вже у 2022-му році доєднався до головної команди Руха.

У сезоні-2022/2023 загалом провів 23 матчі – 18 за дорослу команду в УПЛ та 5 поєдинків у Юнацькій лізі УЄФА.