Футболіст збірної України Михайліченко асистом допоміг команді перемогти в Кубку Бельгії: відео

У Бельгії відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка країни. В одному з поєдинків Андерлехт на виїзді розтрощив лідера другого дивізіону Сент-Жіллуаз – 0:5.

Сент-Жіллуаз – Андерлехт 0:5

Голи: Нмеча, 18, 57, Мукаїру, 61, Діабі, 71 (пен.), 81

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У стартовому складі Андерлехта вийшов український захисник Богдан Михайліченко, який відіграв всі 90 хвилин і відзначився гольовим пасом.

В цілому гра для гостей склалася простіше нікуди, про що свідчить підсумковий рахунок 5:0.

Це третя результативна дія Михайліченка за бельгійський клуб: 1 гол і 2 асисти в 15 матчах.

Відео асисту Михайліченка