Не бачать перспективи: чемпіон Хорватії перевів гравця збірної України до юнацької команди

Український захисник Богдан Михайліченко взимку може змінити клубну прописку. Вояж до Хорватії виявився невдалим.

Тренерський штаб загребського Динамо перевів Богдана Михайліченка до юнацької команди. Про це повідомляють хорватські ЗМІ.

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Не вірять в прогрес Михайліченка

Головний тренер Динамо Сергій Якирович більше не розраховує на українця. З п'ятниці Михайліченко вже тренувався з юніорами і в матчі основи проти Горіци точно не зіграє.

В Динамо не бачать перспективи в гравці збірної України та, ймовірно, взимку розірвуть з ним контракт. В Хорватії вважають, що Михайліченко не зумів себе зарекомендувати.

Богдан Михайліченко перейшов до складу загребського Динамо на початку сезону. Він дістався "синім" безплатно.

Нагадаємо, що минулий сезон Михайліченко грав в оренді за донецький Шахтар. Захисник провів кілька вдалих матчів в Лізі чемпіонів. "Гірники" навіть планували підписати контракт з вихованцем київського Динамо. Але після змін на тренерському містку вирішили відмовитися від футболіста.

. В сезоні 2023/24 Богдан Михайліченко зіграв за Динамо Загреб 15 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 2 гольові передачі. Богдан Михайліченко викликався в збірну України. В його активі 7 матчів за "синьо-жовтих".