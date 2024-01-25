Перехопили в англійського клубу: Полісся підписало гравця збірної України

Житомирське Полісся продовжує "підривати" зимовий трансферний ринок. Черговим новачком "вовків" став колишній гравець Динамо та Шахтаря Богдан Михайліченко.

Амбітний дебютант УПЛ офіційно оголосив про трансфер гравця збірної України Богдана Михайліченка. 26-річний футболіст підписав контракт до 2026 року.

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Топове підсилення Полісся

За даними Transfermarkt, Полісся заплатило загребському Динамо компенсацію у розмірі 200 тисяч євро. Михайліченко ще восени перестав потрапляти до складу команди.

Лівий захисник має солідний досвід в УПЛ, де виступав за київське Динамо, донецький Шахтар, луганську Зорю та кам'янську Сталь. Також Богдан має легіонерський досвід у своїй кар'єрі. Футболіст захищав кольори бельгійського Андерлехту та хорватського Динамо.

Михайліченко виступав за молодіжну та національну збірні України. У складі головної команди відіграв 7 поєдинків.

Раніше повідомлялося про предметний інтерес до Михайліченка зі сторони англійського Сандерленда. Також футболіст мав пропозиції з бельгійських клубів.