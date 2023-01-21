Заміна Циганкову: вихованець Динамо повернувся в рідний клуб після річної оренди

Хавбек Богдан Лєднєв приєднався до тренувального табору Динамо. Минулий рік гравець атаки провів у чемпіонаті Угорщини.

Київське Динамо 20 січня вирушило на тренувальний збір до Туреччини. У Анталії "біло-сині" будуть готуватися до другої частини чемпіонату УПЛ.

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Шанс для Лєднєва

До групи футболістів, яких відібрав Мірча Луческу, приєднався Богдан Лєднєв. Півзахисник отримає ще один шанс закріпитися в основному складі. Рішення по 24-річному футболісту тренерський штаб киян прийматиме за підсумками зимового збору.

Нагадаємо, що 17 січня київське Динамо покинув вінгер Віктор Циганков. Лідер "біло-синіх" підписав контракт з іспанською Жироною.

Тож Лєднєв може стати альтернативою Циганкову. Богдан може з однаковим успіхом зіграти на обох флангах атаки, а також на позиції під нападниками.

Минулий рік хавбек провів на правах оренди за угорський Фехервар. За цей час Лєднєв зіграв 23 поєдинки, у яких віддав 4 результативні передачі.

Найяскравіший період кар'єри Богдан провів у луганський Зорі. Виступаючи за команду Скрипника Лєднєв наколотив 16 голів у 61 матчі.

Кар'єра Лєднєва в Динамо