Промоутер Ф'юрі спростував слова про бій з Чісорою: усі чекають реванш Усик – Джошуа

У квітні Тайсон Ф'юрі після яскравої перемоги над Ділліаном Уайтом оголосив про закінчення кар'єри. Вже у серпні британець почав розмовляти про повернення на ринг.

Арум: Не сприймайте це серйозно

Мова йшла про бій Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чісора, який міг відбутись ще у 2022 році. Однак глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум дещо спростував цю інформацію.

Цікаво дізнатись Бій Усик – Джошуа безкоштовно покажуть в Україні: де його дивитися онлайн та по телевізору

За його словами, вони чекають на реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Тоді Ф'юрі зможуть організувати двобій проти переможця реваншу за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

"Звичайно, ні. Ми що, божевільні? Усі чекають, на бій, який відбудеться через тиждень, а потім ми подивимося, чи можливо провести поєдинок за повне об’єднання", – сказав Арум.

Цікаво, що раніше Ф'юрі запевняв, що ніякий суперник не зможе його витягнути з пенсії. Згодом "Циганський король" почав говорити, що може повернутись за ринг, але якщо за це заплатять 500 мільйонів. Тайсон перетворюється у такого собі Конора МакГрегора, який декілька разів відновлював кар'єру.

"Він просто веселиться"

Промоутер Ф'юрі зауважив не слід сприймати слова його клієнта так серйозно. "Циганський король" може просто жартувати, привертаючи такими словами до себе увагу. Схоже, що Арум хоче організувати бій Ф'юрі саме проти українця.

Він просто веселиться. Не сприймайте це серйозно. Правда в тому, що він прокидається вранці й думає, як йому найкраще розворушити лайно – ось що він робить. Тайсон, як і всі ми, починає трохи хвилюватися, тому що ми чекаємо на 20 серпня. Якщо Усик переможе, то це буде один шлях, тому що там всі близькі нам та дружні, а якщо Джошуа переможе, то нам доведеться мати справу з Едді Хірном,

– додав промоутер британця.

Якщо переможцю реваншу знадобиться більше часу на відновлення, тоді Ф'юрі зможе претендувати на двобій проти Чісори, який буде вважатись проміжним.

Ми всі чекаємо, коли відбудеться бій у Саудівській Аравії, і, сподіваюся, Усик переможе, і тоді наш шлях буде вільним,

– відповів Арум.

Нагадаємо, що реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. Після цього поєдинку Олександр повернеться в Україну, яку покинув лише заради підготовки до другої зустрічі проти Ентоні.