На шляху бою Усик – Ф'юрі є один боксер, – промоутер "Циганського короля" назвав перепону

Легендарний промоутер Боб Арум готується провести перемовини щодо майбутнього поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Проте завадити довгоочікуваному бою може несподівана перешкода.

У ніч з 3 на 4 грудня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" відбудеться чемпіонський бій між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою. Очікується, що цей бій стане репетицією "Циганського короля" перед битвою з Олександром Усиком.

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Промоутер британця Боб Арум вважає, що завадити майбутньому поєдинку за звання абсолютного чемпіона хевівейта може тільки подія з розряду фантастики – перемога Дерека Чісори.

"Ми всі друзі. Я дружу з Усиком, його промоутером та менеджером. Отже, у нас вже були попередні переговори. Я не думаю, що нам буде складно дійти згоди. Я думаю, що цей пазл збереться дуже швидко. Єдиний хто стоїть на шляху цього бою – це Дерек Чісора.

Я знаю, що всі хочуть побачити поєдинок між Ф'юрі та Усиком. Ми збираємося провести цей бій, якщо Чісора не порушить наші плани", – сказав Арум.

Нагадаємо, що бій в Лондоні відвідає Олександр Усик та його промоутер Олександр Красюк. Очікується, що вони проведуть перемовини з представниками Тайсона Ф'юрі.

Чісора замість Усика: