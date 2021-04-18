Блогер відправив у глибокий нокаут зірку ММА у боксерському шоу: відео

Блогер Джейк Пол у ніч з 17 на 18 квітня провів бій проти ексчемпіона Bellator і ONE в напівсередній вазі Бена Аскрена. Блогер без проблем здолав суперника.

Третя перемога блогера

Поєдинок відбувся в Атланті (США) на арені Mercedes-Benz Stadium. Їх бій очолив боксерське шоу від платформи Triller.

Цікаво Редкач програв Прогрейсу і залишив ринг на ношах після потужного удару у печінку: відео

Однак двобій не був довгим. Вже у першому раунді Джейк Пол ударом справа відправив Бена Аскрена у важкий нокдаун, який повалив зіркового бійця змішаних єдиноборств на канвас. 36-річний Аскрен зумів підійнятись на власні ноги, але рефері зупинив поєдинок та сигналізував про перемогу блогера.

Для нього цей бій став третім на професійному рингу. В усіх протистояннях успіх святкував Пол. Спершу його "жертвою" став інший блогер Алі Есона Гіба, а у другому поєдинку здолав колишню зірку НБА Нейта Робінсона

Для його суперника Аскрена цей бій став дебютним у боксі. Він приніс йому 500 тисяч доларів. А от його суперник заробив значно більше – 690 тисяч. У ММА Бен має у своєму активі 22 протистояння, у яких здобув 19 звитяг.

Після двобою він прокоментував свою поразку та назвав її ганебною: "Мене нокаутував Джейк Пол, це ганебно".

На цьому вечорі боксу свій бій провів український боксер Іван Редкач, який без шансів програв Реджису Прогрейсу. Американець ударом у печінку поклав українця на канвас.

Джейк Пол – Бен Аскрен відеоогляд бою