Black Lives Matter: Україна не встала на коліна перед матчем проти Англії

Перед грою чвертьфіналу Євро-2020 проти України футболісти збірної Англії встали на коліна у межах акції Black Lives Matter (боротьба проти насильства до темношкірого населення). Щоправда, українці їх не підтримали.

Гра Україна – Англія відбулася в Римі. Розпочалося протистояння о 22:00.

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Українці не встали на коліна у межах акції Black Lives Matter

Участь у акції Black Lives Matter англійські футболісти взяли за кілька хвилин до стартового свистка. Тоді обидві команди вже вийшли на поле в повних складах.



Збірна Англії встала на одне коліно, підтримуючи боротьбу з расизмом / Фото Getty Images

Українці не встали на одне коліно, як це зробили англійці. Так останні віддали шану всім темношкірим, які зазнали дискримінації. Також цю акцію пов'язують з діяльністю руху Black Lives Matter.



У збірній Англії – багато темношкірих гравців / Фото Getty Images ​

Рух Black Lives Matter: головне

Він фактично виник після того, як поліцейські у США вбили Джорджа Флойда.

У травні 2020 року американські правоохоронці затримали афроамериканця неподалік одного з магазинів. Там він начебто намагався розрахуватися фальшивим чеком на 20 доларів.

Дерек Шовін під час затримання застосував до Флойда задушливий прийом. Поліцейський став коліном на шию Флойду та не давав йому дихати майже 10 хвилин.

Після благань про допомогу Флойд затих. Офіцери викликали медиків, але було вже пізно.

Після цього у США спалахнули масштабні протести. Натомість спортсмени почали віддавати шану, встаючи на одне коліно.