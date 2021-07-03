Black Lives Matter: Україна не встала на коліна перед матчем проти Англії

3 липня 2021 , 23:55
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Джерело:

24 канал

Перед грою чвертьфіналу Євро-2020 проти України футболісти збірної Англії встали на коліна у межах акції Black Lives Matter (боротьба проти насильства до темношкірого населення). Щоправда, українці їх не підтримали.

Гра Україна – Англія відбулася в Римі. Розпочалося протистояння о 22:00.

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Українці не встали на коліна у межах акції Black Lives Matter

Участь у акції Black Lives Matter англійські футболісти взяли за кілька хвилин до стартового свистка. Тоді обидві команди вже вийшли на поле в повних складах.


Збірна Англії встала на одне коліно, підтримуючи боротьбу з расизмом / Фото Getty Images 

Українці не встали на одне коліно, як це зробили англійці. Так останні віддали шану всім темношкірим, які зазнали дискримінації. Також цю акцію пов'язують з діяльністю руху Black Lives Matter.


У збірній Англії – багато темношкірих гравців / Фото Getty Images ​

Рух Black Lives Matter: головне

  • Він фактично виник після того, як поліцейські у США вбили Джорджа Флойда.
  • У травні 2020 року американські правоохоронці затримали афроамериканця неподалік одного з магазинів. Там він начебто намагався розрахуватися фальшивим чеком на 20 доларів.
  • Дерек Шовін під час затримання застосував до Флойда задушливий прийом. Поліцейський став коліном на шию Флойду та не давав йому дихати майже 10 хвилин.
  • Після благань про допомогу Флойд затих. Офіцери викликали медиків, але було вже пізно.
  • Після цього у США спалахнули масштабні протести. Натомість спортсмени почали віддавати шану, встаючи на одне коліно. 
Зверніть увагу! Раніше ігноруванням акції Black Lives Matter відзначалися російські футболісти. Зокрема, вже на Євро-2020 представники країни-агресорки не встали на коліна перед матчем проти Бельгії.  
Автор: Андрій Шляхтін